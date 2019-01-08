زعيم كوريا الشمالية يزور الصين من 7 إلى 10 يناير

موسكو — سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة" شينخوا"عن الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، قولها، إن زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى الصين ستستمر حتى 10 يناير الجاري.
ونقلت صحيفة "هانكيوريه" الكورية الجنوبية عن مصدر وصفته بأنه مطلع على شؤون كوريا الشمالية والصين ولم تذكر اسمه، قوله إن كيم توجه إلى بكين مساء اليوم للقاء شي.
كما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن مصدر مطلع على شؤون كوريا الشمالية، لم تذكر اسمه أيضا، قوله إن قطارا كوريا شماليا ربما يقل مسؤولا "رفيع المستوى" عبر الحدود إلى الصين.
وقال المصدر للوكالة إنه لم يتأكد بعد ما إذا كان هناك مسؤول كبير في القطار، لكنه أضاف أن العشرات من المركبات الأمنية والمسؤولين أغلقوا الطرق المؤدية إلى محطة للقطارات في مدينة داندونغ الحدودية الصينية أثناء مرور القطار.
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