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03:16 08 يناير/ كانون الثاني 2019
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    ترامب وماكرون

    تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ترامب وماكرون حول سوريا

    © REUTERS / GONZALO FUENTES
    العالم
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    قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا خطط انسحاب القوات الأمريكية من سوريا خلال اتصال هاتفي يوم الاثنين.

    وقال البيت الأبيض في بيان "ناقش الزعيمان الوضع في سوريا، بما في ذلك التزام الولايات المتحدة وفرنسا بتدمير تنظيم "داعش"، بالإضافة إلى خطط انسحاب قوية ومدروسة ومنسقة للقوات الأمريكية من سوريا".

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    © REUTERS / AARON P. BERNSTEIN
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    وأضاف البيان "أكدا مجددا ضرورة عدم التسامح مع أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية في سوريا"، بحسب "رويترز".

    وكان ترامب قد نفى، أمس الاثنين، صحة ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن تغيير موقفه من الانسحاب من سوريا، مضيفا أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من هذا البلد بوتيرة مناسبة وبشكل حذر، مع مواصلة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

    وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض إن ترامب يريد ضمان سلامة القوات الأمريكية مع انسحابها من سوريا، وإنه لم يغير موقفه بشأن سحب القوات.

    يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم 19 ديسمبر/كانون الأول عام 2018، أن بلاده هزمت تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وهذا بفضل وجود قواته هناك.

    وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الولايات المتحدة بدأت بسحب قواتها من سوريا، لكن الانتصار على "داعش" لا يعني نهاية وجود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, انسحاب القوات الأمريكية من سوريا, اتصال هاتفي, البيت الأبيض, إيمانويل ماكرون, دونالد ترامب, أمريكا, فرنسا, سوريا
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