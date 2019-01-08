غصن في أول ظهور علني له في المحكمة.."أنا بريء"

أعلن الرئيس السابق لشركة نيسان موتور كارلوس غصن اليوم الثلاثاء، عن براءته واحتج على احتجازه المطول في أول ظهور علني له في محكمة في طوكيو منذ اعتقاله قبل حوالي 50 يوما.

القاهرة-سبوتنيك. بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية قال غصن أمام المحكمة، "أنا بريء"، خلال الجلسة المفتوحة، التي عقدت بناء على طلبه للحصول على تفسير لاحتجازه.

© REUTERS / Regis Duvignau ابن كارلوس غصن يفصح عن حقائق سرية عن والده المحتجز في اليابان

وبدا الرجل البالغ من العمر 64 عاما والذي كان فيما مضى أحد أشهر المدراء التنفيذيين في البلاد، دخل إلى قاعة المحكمة مرتدياً بدلة بدون ربطة عنق، وبدا أكثر نحافة مقارنة بصور التقطته له قبل احتجازه".

وقال في بيان مدته 10 دقائق باللغة الإنجليزية ، "لقد تصرفت بنزاهة، ووفقا للقانون وبعلم مسؤولي الشركة وموافقتهم".

من جهته، أعلن قاض ياباني، أن غصن الذي أوقف في طوكيو بشبهة التهرب الضريبي، لا يزال موقوفا بسبب وجود خطر بفراره.

كما اعتبر قاضي محكمة طوكيو أن من أسباب عدم موافقته على الإفراج بكفالة عن رجل الأعمال اللبناني-الفرنسي-البرازيلي، هو إمكانية أن يؤدي ذلك إلى العبث بالأدلة.

وكان غصن قد اعتقل، في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن كشف تحقيق داخلي أنه ارتكب مخالفات فيما يبدو تشمل استخدام أموال شركة نيسان لأغراض شخصية، وتقديم بيانات غير صحيحة عن دخله الشخصي على مدى سنوات.

وغصن هو رجل أعمال، من أصول لبنانية، ويحمل الجنسيات البرازيلية والفرنسية واللبنانية، ولد في التاسع من آذار/مارس 1954 في مدينة بورتو فاليو البرازيلية.

وشغل غصن منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي نيسان اليابانية ورينو الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة ميتسوبيشي موتورز.

وفي ليلة رأس السنة الجديدة، وافقت المحكمة على طلب من النيابة بتمديد فترة احتجازه لمدة 10 أيام أخرى، حتى 11 كانون الثاني/يناير.