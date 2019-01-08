الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الاستخبارات الإيرانية

قال وزير الخارجية الدنماركي، أندريس سامويلسن، إن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض عقوبات ضد جهاز الاستخبارات الإيرانية.

وعلل سامويلسن ذلك القرار، بسبب تخطيط الاستخبارات الإيرانية لمحاولات اغتيال على أراض أوروبية.

وأشار سامويلسن في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر": "هذا يوم هام للسياسة الخارجية الأوروبية، الاتحاد الأوروبي وافق للتو على فرض عقوبات ضد جهاز الاستخبارات الإيراني بسبب التخطيط لمؤامرات اغتيال على أراض أوروبية".

Important day for European Foreign Policy! EU just agreed to enact sanctions against an Iranian Intelligence Service for its assassination plots on European soil. Strong signal from the EU that we will not accept such behavior in Europe. — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) January 8, 2019

​

وأضاف الوزير الدنماركي "هذه إشارة قوية من الاتحاد الأوروبي بأننا لن نقبل بمثل هذه التصرفات في أوروبا".