أردوغان: الولايات المتحدة ما زالت تماطل في قضية منبج السورية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يرفض التصريحات، التي أدلى بها مستشرا الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بشأن حماية الأكراد في سوريا.

وذكر الرئيس أردوغان أن وحدات حماية الشعب لا تمثل الأكراد، مشيرا إلى أن بلاده لا يمكنها التنازل في قضية "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية.

وأضاف "لا يمكن قبول التصريحات التي أدلى بها بولتون بشأن سوريا في إسرائيل"، لافتا إلى أنه "رغم الاتفاق الواضح مع الرئيس دونالد ترامب إلا أن عناصر في الإدارة الأمريكية تقول أمورا مختلفة".

#عاجل | #أردوغان: رغم توصلنا إلى اتفاق واضح مع ترامب (بشأن شرق الفرات) إلا أن هناك أصوات مختلفة بدأت تصدر من إدراته — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 8, 2019

​وتابع "مستشار الأمن القومي الأمريكي ارتكب خطأ جسيما في تصريحاته بشأن سوريا، ولن نستطيع تقديم تنازلات في مجال مكافحة الإرهاب"، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".

#عاجل | #اردوغان: مستشار الأمن القومي الأمريكي ارتكب خطأ جسيما في تصريحاته بشأن #سوريا ولن نستطيع تقديم تنازلات في مجال (مكافحة الإرهاب) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 8, 2019

​وكان بولتون قد أعلن، يوم الأحد 6 يناير/ كانون الثاني، أن "واشنطن لا ترغب بأي تحرك عسكري تركي في سوريا بدون التنسيق معها".

وقال بولتون، في تصريحات للصحفيين خلال زيارته لإسرائيل: "سنناقش الانسحاب من سوريا مع إسرائيل وتركيا خلال جولة إقليمية".

وشدد على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، يتمسك بأن "الانسحاب الأمريكي من سوريا لن يحدث دون اتفاق لحماية الأكراد". وأضاف أن "أمريكا ستنسحب من سوريا، لكنها ستحمي قواتها خلال فترة الانسحاب".

وأضاف "الولايات المتحدة ستجعل انسحابها من سوريا مرهونا بتطمينات تركية بشأن سلامة الأكراد وإنها ترغب أيضا في إجراءات لحماية القوات الأمريكية أثناء الانسحاب".