تدريبات خاصة للقوات العسكرية الأمريكية والإستونية في فنلندا في ظروف شتوية

© flickr.com / Expert Infantry إجراءات عسكرية أمريكية للمرة الأولى داخل دولة خليجية

موسكو- سبوتنيك . وجاء في البيان:"القوات الأمريكية والإستونية تمارسان هذا الأسبوع التدريبات على القتال في ظروف الشتاء كثيف الثلوج في سودانكولا شمال فنلندا".

ويتم تدريب الجنود في الدورات، علي سبيل المثال، على كيفيه الخروج من الحفر مع المعدات القتالية الكاملة مستخدمين الزلاجات علي الساقين.

وبالإضافة إلى ذلك، فأنهم يدربون مختلف تقنيات التزلج، وقد بدأت الدورة المتعلقة بالأعمال العسكرية في فصل الشتاء يوم الاثنين وستستمر حتى 20 كانون الثاني/يناير الجاري.

وتشارك القوات الأمريكية في تدريبات سودانكولا منذ عام 2014، بينما القوات الإستونية تشارك للمرة الأول.

ويشارك هذه المرة حوالي 12 جندي أمريكي وأربعة جنود إستونيين في التدريبات. كما ويتم تدريب الموظفين من قوات الدفاع وحرس الحدود الفنلندي، فضلا عن الاحتياطيين الفنلنديين، جنبا إلى جنب مع الأجانب.

الجدير بالذكر أن قوات أمريكية مشابهة تلقت ذات التدريبات طوال السنوات الماضية في فنلندا.