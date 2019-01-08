بعد وقائع "الكريسماس" المفزعة... بريطانيا تتحرك لإيقاف الفوضى

كشفت تقارير صحفية عديدة أن الشرطة البريطانية، تحركت للحصول على صلاحيات قانونية إضافية تسمح لها بإيقاف الفوضى، بعد وقائع الكريسماس المفرعة.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن حكومة "وستمنستر" تأكيدها أنه هناك محاولات للتصديق على تعديلات قانونية، تمنح صلاحيات أوسع للشرطة البريطانية، من أجل التعامل مع الاستخدام غير القانون للطائرات المسيرة.

© REUTERS / Stefan Wermuth/File Photo مطار غاتويك في لندن يوقف الرحلات بعد تقارير عن الاشتباه بطائرة من دون طيار

وكانت وقائع عديدة مفزعة قد حدثت بالقرب من مطار غاتويك بالعاصمة لندن قبيل احتفالات الكريسماس، تحديدا في الأيام بين 19 و21 ديسمبر/كانون الأول، وأسفرت عن فوضى في طيران الطائرات المسيرة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن وزارة النقل البريطانية قولها: "التشريع الجديد من المقرر أن يمنح الشرطة سلطات إضافية، لإسقاط وإنزال الطائرات المسيرة حتى قبل مطالبة مستخدميها باستخراج الوثائق اللازمة لذلك، إذا ما رأوها أن تهدد الأمن".

وتابعت "سيمنح التشريع الجديد كذلك للشرطة إمكانية تفتيش المباني ومصادرة الطائرات المسيرة، بما في ذلك البيانات الإلكترونية المخزنة بداخلها".

ويسمح التشريع أيضا للشرطة باستخدام تقنيات مضادة لعملية تحليق الطائرات المسيرة في المناطق التي تمثل خطورة على أمن المواطنين أو البلاد.

ومن المقرر أن يشمل هذا الحظر لمناطق الخطر، بالأخص حول المطارات بدائرة نصف قطرها 5 كيلومترات تقريبا.

كما سيتم الطلب من كافة ملاك الطائرات المسيرة التي يبلغ وزنها 250 غراما أو أكثر، تسجيل أجهزتهم رسميا وإجراء اختبارات الأمان الخاصة بها، بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني 2019.