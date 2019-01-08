إسرائيل تعتقل 16 فلسطينيا أحدهم من عائلة البرغوثي... ونتنياهو يعلق

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 16 فلسطينا من الضفة الغربية بينهم المطلوب عاصم البرغوثي.

رام الله —سبوتنيك. قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان مقتضب حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه "اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 16 مواطنا بينهم الشاب عاصم البرغوثي شقيق الشهيد صالح البرغوثي".

وبحسب عائلة البرغوثي، فان قوات الجيش الإسرائيلي "اقتحمت قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله واعتقلت عاصم البرغوثي".

ويطارد الجيش الاسرائيلي الشاب عاصم البرغوثي شقيق القتيل صالح ونجل الأسير عمر البرغوثي القيادي في حركة حماس بتهمة تنفيذ عملية أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين يوم 13 ديسمبر/كانون الأول المنصرم بالقرب من مستوطنة "جفعات أساف".

ومنذ اليوم الأول لعملية عوفرا شرق رام الله تتهم السلطات الإسرائيلية عاصم البرغوثي بالمشاركة مع شقيقه صالح في العملية التي استهدفت موقفا للحافلات يستخدمه الجنود قرب مستوطنة "عوفر" في محيط مدينة رام الله وقد تمخض عنها مقتل وإصابة إسرائيليين.

ونصبت وحدة من الجيش الإسرائيلي، قبل نحو شهر، كمينا للشاب صالح البرغوثي شقيق المعتقل عاصم وأطلقت عليه النار في حي سردا بمدينة البيرة واعتقلته وأعلنت مقتله بعد ساعات.

وتعقيبا على اعتقال الشاب عاصم البرغوثي اليوم قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بيان مقتضب، "أهنئ الشاباك (جهاز الأمن العام) وجيش الدفاع والوحدة الشرطية الخاصة على اعتقال الإرهابي السافل الذي نفذ العملية الإرهابية في جفعات أساف والذي شارك في العملية الإرهابية التي ارتكبت في عوفرا".

وأضاف:"ذراع إسرائيل الطويل يصل إلى كل أولئك الذين من يمسون بمواطنينا ودولة إسرائيل ستحاسبهم".