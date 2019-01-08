الشرطة الألمانية تكشف تعرض نائب يميني لضرب مبرح (صورة)

أعلنت الشرطة الألمانية أن عضوا بالبرلمان من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف فقد الوعي، بعد أن أوسعه ثلاثة أشخاص ضربا بقطع خشبية في مدينة بريمن بشال البلاد، في اعتداء ذكرت أنه ذو دوافع سياسية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، اتهم الحزب نشطاء مناهضين للفاشية بمهاجمة النائب فرانك ماجنيتس أمس الاثنين، وقال إنها كانت محاولة اغتيال.

ونشر الحزب صورة على موقع تويتر يظهر فيها النائب وهو يرقد على محفة مصابا بجرح غائر في جبهته وبكدمة في عينه اليسرى.

Representative of the right-wing populist party Alternative for Germany (AfD) MP in the Bundestag Frank Magnitz was attacked and wounded in Bremen by a group of people on Monday pic.twitter.com/bISLqKcgdm — Annette Nicholson (@annettesn011) January 8, 2019

وقالت الشرطة في ولاية ساكسونيا بشرق البلاد الأسبوع الماضي بعد انفجار استهدف مكتبا لحزب "البديل من أجل ألمانيا" إن الهجمات على الحزب ازدادت وإن أغلب الوقائع أعمال تخريب.

وألقت الشرطة القبض على ثلاثة للاشتباه في صلتهم بالانفجار الذي وقع في مدينة دوبيلن ولم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وأوضح مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية ساكسونيا، أن الانفجار تسبب في اشتعال حريق بمكتب الحزب وألحق أضرارا بسيارات ومبان قريبة.