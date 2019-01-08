نفقات فساتين ميغان ماركل تتسبب في فضيحة دولية

أثارت نفقات دوقة ساسيكس ميغان ماركل فضيحة عالمية كونها تجاوزت نفقات كل الملكات والأميرات والسيدات الأول من مختلف دول العالم.

وقام خبراء الموضة بحساب التكلفة الإجمالية لملابس السيدات الأولى، واحتلت ماركل المرتبة الأولى في القائمة حيث بلغت إجمالي نفقات ملابسها 400 ألف جنيه، وهو ما يزيد قليلا عن نصف مليون دولار.

وجاءت في المرتبة الثانية الأميرة ماري زوجة ولي عهد الدنمارك الأمير فريدريك، والتي أنفقت 88 ألف جنيه إسترليني.

© AP Photo / Chris Jackson دوقة ساسيكس الأميرة ميغان ماركل

وأما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الكونتيسة البريطانية ويسيكس صوفي بمجموع نفقات قدره 73 ألف جنيه إسترليني، وتليها دوقة كامبريدج البريطانية بمبلغ قدره 68 ألف جنيه إسترليني، والمرتبة الخامسة كانت من نصيب الأميرة النرويجية ميت ماري بمبلغ 52000 جنيه إسترليني.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth دوقة ساسيكس الأميرة ميغان ماركل

وتسبب هذا التقييم في فضيحة عامة، وهرع ممثلو العائلة المالكة الأردنية على الفور إلى تبرير عدم ادراج الملكة رانيا في القائمة بقولهم أن الملكة تفضل استأجار ملابسها عوضا عن شرائها.

وعلى عكس ميغان ماركل تشتهر دوقة كامبردج الأميرة كيت ميدلتون باختيارها ملابس تمتاز بأسعارها المعقولة فهي لا تحب التبذير على مظهرها الخارجي حتى يمكنها أن ترتدي الزي نفسه عدة مرات.