أردوغان يكشف سبب عدم لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي

وقال أردوغان، إن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، هو نظير مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، وذلك في معرض رده على سؤال أحد الصحفيين عن احتمال استقباله للأخير اليوم.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب خروجه من اجتماعه مع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي اليوم الثلاثاء.

© REUTERS / RODI SAID تركيا: أمريكا غيرت كلامها بشأن مدة الانسحاب من سوريا

وأوضح أردوغان "في الأساس السيد إبراهيم قالن هو نظير بولتون، ولذلك فثمة لقاء بينهما، ونحن بدورنا لو رأينا ضرورة لهكذا لقاء لوافقنا على إجرائه، إلا أن السيد قالن، ومن ثم رئيس هيئة أركاننا، أجروا لقاءات معه، ولدي عمل مكثف، ولا داعي للقائي في الوقت الراهن".

وردا على سؤال أحد الصحفيين: "هل نعتبر عدم استقبالكم بولتون رد فعل لتصريحات الأخير حول تركيا في وقت سابق، أجاب أردوغان "لا داعي لهذا الأمر".

وردا على سؤال حول احتمال إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أردوغان "قد يحدث في أي لحظة، وقد تكون هناك ضرورة لإجراء اتصال (بينه وبين ترامب) في أي لحظة عقب زيارة بولتون (إلى تركيا اليوم الثلاثاء)".

واحتضنت العاصمة التركية أنقرة اليوم الثلاثاء، اجتماعا بين وفد تركي برئاسة متحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ووفد أمريكي يرأسه مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون.

وكان جون بولتون أضاف شرطا جديدا يوم الأحد الماضي للانسحاب الأمريكي من سوريا قائلا إنه يجب أن توافق تركيا على حماية الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة.

وسئل بولتون عما إذا كان الانسحاب الأمريكي من سوريا لن يتم إلا إذا ضمنت تركيا سلامة المقاتلين الأكراد فقال "هذا صحيح بشكل أساسي". وهي التصريحات التي انتقدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفها بأنها "غير مقبولة".