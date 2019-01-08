تعرف إلى أغلى الشركات في العالم

تصدرت شركة أمازون وهي شركة أمريكية متخصصة بالتجارة الإلكترونية، قائمة أغلى شركات العالم بقيمة 796 مليون دولار.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال احتلت المركز الثاني شركة مايكروسوفت (789 مليار دولار)، وتبعتها شركة ألفابت وهي الشركة الأم لغوغل بقيمة (745 مليار دولار).

واحتلت شركة آبل المرتبة الرابعة ، بقيمة 702 مليار دولار.

وأشار الخبراء إلى أن رأسمال شركتي آمازون وآبل كان قد تجاوز تريليون دولار في الخريف الماضي.

ووفقا للصحيفة فإن رئيس شركة الأمازون يكسب حوالي 4.5 مليون دولار في الساعة.

يذكر أن مدون أمريكي يبلغ من العمر سبعة أعوام كان قد تصدر التصنيف في وقت سابق حيث كان يكسب 22 مليون دولار سنويا.