بومبيو يثني على الأردن لمساعدتها في تطبيق العقوبات على إيران وطرد سفيرها

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن تقديره لموقف الأردن في مواجهة السياسات الإيرانية بالمنطقة.

عمان- سبوتنيك واعتبر الوزير أن الخطر في المنطقة يتمثل في إيران وتنظيم "داعش "الإرهابي المحظور في روسيا.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان، "الأردن من الشركاء الاستراتيجيين المقربين في المنطقة. وقام بعمل هام عندما قام بطرد السفير الإيراني من الأردن العام الماضي".

وتابع، "التمدد الإيراني خطر على المنطقة وانسحابنا من سوريا لن يؤثر على مواجهتنا لإيران أو داعش أو لأي جهة تهدد الأمن الإقليمي".

وبدأ بومبيو اليوم جولة خارجية للشرق الأوسط، وتستمر لمدة أسبوع، تبدأ بالعاصمة الأردنية عمان، وتنتهي بالكويت، يسعى بومبيو من خلال هذه الزيارة لتوصيل رسالة لشركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مفادها أن واشنطن ما زالت ملتزمة بمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، ومواجهة أنشطة إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وبحسب بيان سابق صادر عن الخارجية الأمريكية، يتلقى بومبيو مع القادة الأردنيين لمناقشة التعاون الثنائي المشترك، وطرق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية، ومن بينها العلاقات التجارية المستقبلية بين الأردن وسوريا.