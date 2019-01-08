ترامب: المحادثات مع الصين تسير بشكل "جيد جدا "

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن المباحثات بين بلاده وبين الصين بشأن الخلافات التجارية إيجابية.

القاهرة — سبوتنيك. وجائت هذه التصريحات بعد فترة طويلة من الخلافات بينهما والتي نشأت بعد تبادل البلدين فرض رسوم على الواردات في وقت سابق من العام الجاري.

وقال ترامب في تغريده له على "تويتر" ، إن "المباحثات مع الصين تسير بشكل جيد جدا".

Talks with China are going very well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2019

وأكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في رسالة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب أبرقها بمناسبة مرور 40 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أن التعاون هو الخيار الأمثل لكل من الصين والولايات المتحدة.