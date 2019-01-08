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17:13 08 يناير/ كانون الثاني 2019
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    رجب طيب أردوغان

    تركيا: أمريكا أبلغتنا أنها تبحث مصير 16 قاعدة عسكرية في سوريا

    © AP Photo / Yasin Bulbul/Pool
    العالم
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    قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الثلاثاء، مناقشة تفاصيل تفاصيل الانسحاب الأمريكي من سوريا، مع الوفد الأمريكي برئاسة جون بولتون في أنقرة.

    وبحسب تصريحات المتحدث الرئاسي، أبلغ الوفد الأمريكي المسؤولين الأتراك بأنهم يبحثون مسألة الأسلحة التي بحوزة "ي ب ك"، ومصير 16 قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا، وفقا لوكالة الأناضول.

    وتنتقد تركيا واشنطن مرارا لعلاقتها العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية السورية (ي ب ك) التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني (بي كا كا) وهو جماعة كردية تشن تمردا منذ 34 عاما على الأراضي التركية.

    القوات الأمريكية في سوريا
    © REUTERS / RODI SAID
    تركيا: أمريكا غيرت كلامها بشأن مدة الانسحاب من سوريا

    وكانت صحيفة "حرييت" التركية نقلت عن مصادر مطلعة، ما ستطلبه تركيا من مسؤولين أمريكيين خلال محادثات اليوم الثلاثاء.

    ويجتمع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون مع نظيره التركي إبراهيم كالين اليوم الثلاثاء بعد أيام من إضافة بولتون شرطا للانسحاب الأمريكي عندما قال إن على تركيا الموافقة على ضمان سلامة وحدات حماية الشعب الكردية حليفة واشنطن التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.

    وقالت المصادر إن تركيا ستطلب تسليم القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا إليها أو تدميرها وهو طلب قد يزيد تعقيد المناقشات بشأن الانسحابالأمريكي من هناك.

    وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي إنه سيسحب القوات الأمريكية من سوريا التي يبلغ قوامها نحو ألفي جندي مضيفا أنها نجحت في مهمة هزيمة تنظيم "داعش". وأثارت خطوته المفاجئة مخاوف المسؤولين في واشنطن والحلفاء في الخارج ودفعت وزير الدفاع جيم ماتيس للاستقالة.

    وظلت وحدات حماية الشعب الكردية حليفا مهما للولايات المتحدة في قتالها لتنظيم الدولة الإسلامية وهو الدعم الذي أثار التوتر منذ وقت طويل بين واشنطن وأنقرة.

    وتعتبر تركيا هذه الوحدات امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا منذ نحو ثلاثة عقود في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية.

    وكتبت حريت عنوانا يقول "سلموها أو دمروها" في إشارة إلى ما قالت إنها 22 قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا. ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن تركيا لن تقبل أن تسلم واشنطن هذه القواعد إلى وحدات حماية الشعب الكردية.

    أردوغان وترامب
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    صحيفة تكشف عما ستطلبه تركيا من مسؤولين أمريكيين بشأن "قواعد عسكرية"

    وأمس الاثنين، نفى ترامب صحة ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن تغيير موقفه من الانسحاب من سوريا، مضيفا أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من هذا البلد بوتيرة مناسبة وبشكل حذر، مع مواصلة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

    وأكد الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن القوات الأمريكية ستنسحب من سوريا "عبر فترة من الزمن"، مشددا على أنه لم يحدد مدة أربعة أشهر للانسحاب من سوريا.

    وقال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب يريد ضمان سلامة القوات الأمريكية مع انسحابها من سوريا، وإنه لم يغير موقفه بشأن سحب القوات. جاء ذلك بعد يوم من توضيح مستشاره للأمن القومي شروطا قد تجعل الانسحاب يستغرق شهورا.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    سوريا, أمريكا, الانسحاب من سوريا, تركيا
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