موقع استخباراتي يرصد أسباب خلاف أردوغان وبولتون

وذكر الموقع الاستخباراتي العبري "ديبكا"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن هناك أزمة حقيقية في العلاقات بين تركيا وأمريكا، خاصة مع رفض أردوغان مقابلة بولتون أثناء زيارته اليوم لأنقرة، وذلك بعدما زار مستشار الأمن القومي الأمريكي إسرائيل أمس لمدة يومين متتالين.
وأوضح الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي أن بولتون اقترح على أردوغان اتفاقا مشتركا بعمل الجيش التركي في سوريا، ولكن في مناطق لا يوجد بها قوات أو سكان أكراد، أو بكلمات أخرى أو بمعنى آخر، فإن الولايات المتحدة رفضت دخول الجيش التركي مقار ومعسكرات الجيش الأمريكي التي سيتم إخلاؤها في سوريا.
ورجح الموقع الإلكتروني قيام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بعملية عسكرية ضد الأكراد.
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