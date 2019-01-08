بالفيديو... قطار يدهس شابا بسبب سماعات الرأس

ووفقا لوزارة الشؤون الداخلية لجمهورية أوزبكستان، وقع الحادث في حوالي الساعة 1:45 ظهرا، عندما كان الشاب البالغ من العمر 17 عاما يسير على طول خط السكك الحديدية مرتديا سماعات الرأس، وعندما رأى سائق القطار الذي كان متجها من ساراتوف — أورجينتش إلى طشقند، لم يعر المراهق بالا للقطار ورغم أن قائد القطار قام باستخدام الفرامل إلا أن الوقت لم يكن كافياً لايقافه ما أدى إلى دهس الشاب ووفاته على الفور.

وحدثت قصة مشابهة في منتصف شهر أيلول / سبتمبر الماضي في منطقة ميرزو — أولوجبيك في العاصمة طشقند. حيث دهس قطار امرأة تبلغ من العمر 53 عاما، كانت تعبر السكة الحديدية مرتدية سماعات رأس. وماتت على الفور متأثرة بجروحها.