ظريف: تعاوننا مستمر مع شركائنا التقليديين ولن ننتظر الأوروبيين

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران ستواصل تعاونها مع أوروبا حول الآلية المالية الخاصة إلا أنها لن تنتظر أوروبا وستواصل تعاونها مع شركائها التقليديين.

وقال ظريف للصحفيين اليوم الثلاثاء على هامش لقائه وزير النقل الهندي نيتين غادكاري في نيودلهي، في الرد على سؤال حول الآلية المالية الأوروبية الخاصة للتعاون مع إيران:

"إن الأوروبيين بذلوا مساعيهم إلا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق التقدم الذي نتوقعه منهم".

وتابع وزير الخارجية الإيراني:" سنعمل على توسيع تعاوننا عبر مختلف القنوات مثل الهند"، كما نقلت وكالة "فارس".

© REUTERS / Raheb Homavandi إيران تعطي الهند حق إدارة جزء من ميناء تشابهار

وأضاف ظريف: "سنواصل تعاوننا مع أوروبا بشان الآلية المالية الخاصة (SPV) إلا أننا لن نتوقف عليهم وسنواصل تعاوننا مع شركائنا التقليديين مثل الهند والصين و روسيا في سياق صون مصالح الشعب الإيراني".

وقال ظريف، هنالك جملة من القضايا المطروحة للتعاون مع الهند وفي القطاع البنكي، بدأ بنك "يوكو" الهندي مع بنك "باسارغاد" الإيراني تعاونهما في المجال التجاري.

وعبر وزير الخارجية الإيراني عن أمله بأن تتمكن إيران والهند رغم الحظر الأمريكي من تحقيق المزيد من التعاون بينهما بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

وأجاب ظريف على سؤال حول طلب الهند شراء الغاز من إيران بسعر أرخص لتدشين بعض الصناعات في ميناء جابهار الواقع جنوب شرق إيران قال، إننا على استعداد لإجراء محادثات مع الهند كي تتمكن من البدء بإقامة استثمارات في هذه المنطقة ومنها في قطاع البتروكيمياويات.

وختم حديثه قائلا: "إننا على استعداد دائم لإجراء محادثات مع الهند في هذا المجال ونرحب بمقترحاتها".