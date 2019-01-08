مقاطعة غير رسمية لآبل في الصين

تعرضت شركة آبل الأمريكية لما يطلق عليه إعادة توجيه عامة للطلب الصيني بعيدا عن المنتجات الأمريكية في حملة مقاطعة غير رسمية ضد السلع الأمريكية في البلاد.

وذكرت مجلة "بزنس تايمز" الأمريكية الالكترونية أن هذه المقاطعة ضد السلع الأمريكية من قبل المستهلكين من المحتمل أن يكون لها تأثير على مبيعات أجهزة آيفون في الصين.

وتواصل الشركة الأمريكية تكهناتها بأن محادثات الحرب التجارية لا تساعد في تجاوز هذا الوضع، حيث من المحتمل أن تكون آبل ضحية، حيث تميل الحرب التجارية إلى إضعاف العملة الصينية، مما يجعل مجموعة واسعة من المنتجات الأمريكية أقل قدرة على المنافسة، بالإضافة إلى أن المقاطعة غير الرسمية لمنتجات الولايات المتحدة تضيف مزيدا من العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

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ووفقا لبيانات شركة أبحاث السوق آي دي سي، فإن آبل انتقلت من المرتبة الثانية في الصين إلى المرتبة الثالثة من حيث الوحدات المباعة.

وحسب "البزنس تايمز" فقد جاء في مذكرة بحثية نشرها قسم إدارة الثروات ميريل لينش، الذراع الاستثماري لبنك أوف أميركا، أن الواردات الصينية لا تزال تنمو، ولكن "بالنظر إلى المعارك حول التكنولوجيا المتطورة، فإن هذا التوسع من السياسة إلى المبيعات قد يكون مرتفعًا بشكل خاص في سوق الهواتف المحمولة" وكانت شركة آبل قد أصدرت في وقت سابق أول تحذير علني منذ عام 2002 بشأن انخفاض توقعات مبيعاتها.