ظريف: اتهام إيران لن يعفي أوروبا من مسؤولية إيواء إرهابيين

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أوروبا بإيواء إرهابيين، مشيرا إلى أن اتهامات أوروبا لبلاده بالإرهاب لن يعفيها من مسؤولية إيواء إرهابيين.

طهران — سبوتنيك. اتهم وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أوروبا بإيواء عناصر إرهابية، ردا على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على جهاز الاستخبارات الإيرانية صباح اليوم الثلاثاء.

Europeans, incl Denmark, Holland & France, harbor MEK—who killed 12000 Iranians & abetted Saddam's crimes against Iraqi Kurds—as well as other terrorists staging murder of innocent Iranians from Europe. Accusing Iran won't absolve Europe of responsibility for harboring terrorists pic.twitter.com/pUXmSjmgyB — Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2019

​وقال ظريف، في تغريدة على "تويتر" اليوم 8 كانون الثاني/ يناير، "الأوروبيون، بما في ذلك الدنمارك وهولندا وفرنسا، يأوون عناصر من حركة مجاهدي خلق، الذين قتلوا 12000 إيراني وحرضوا على جرائم صدام ضد أكراد العراق، بالإضافة إلى إرهابيين آخرين يقومون بقتل إيرانيين أبرياء من أوروبا".

وأضاف ظريف: "اتهام إيران لن يعفي أوروبا من مسؤولية إيواء الإرهابيين".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية الدنماركي، أندريس سامويلسن، إن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض عقوبات ضد جهاز الاستخبارات الإيرانية.

وعلل سامويلسن ذلك القرار، بسبب تخطيط الاستخبارات الإيرانية لمحاولات اغتيال على أراض أوروبية.