طائرة دون طيار تغلق مطار هيثرو في لندن

وقال المطار في بيان: "اتخذنا هذا الإجراء بعد رؤية طائرة مسيرة في هيثرو.. كإجراء احترازي أوقفنا رحلات المغادرة ونجري تحقيقا، نعتذر للمسافرين عن أي إزعاج قد ينجم عن ذلك"، وفقا لرويترز.

© REUTERS / PETER NICHOLLS بسبب الطائرات المسيرة... الفوضى تضرب ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما

وقال شاهد لرويترز من على متن طائرة على المدرج في مطار هيثرو، إن هناك طائرات متعددة تنتظر الحصول على تصريح بالإقلاع.

يذكر أن مطار جاتويك وهو ثاني أكثر المطارات ازدحاما في لندن، تعرض للتعطيل في شهر ديسمبر/كانون الأول، عندما شوهدت طائرات بدون طيار في 3 أيام متتالية، مما أسفر عن إلغاء نحو 1000 رحلة أو تحويل مسارها، فضلا عن تضرر 140 ألف مسافر.

ويعد تعطل مطار جاتويك هو أكبر اضطراب يشهده ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما، منذ سحابة الرماد البركاني في عام 2010.

ونشرت بريطانيا وقتها تكنولوجيا عسكرية غير محددة لحراسة المطار وتوفير الحماية له.