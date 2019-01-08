ستحصل عليها قطر والإمارات أيضا... صفقة عسكرية جديدة للجيش الإسرائيلي

وأفادت مجلة "يسرائيل ديفينس" الدفاعية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي سيحصل على صفقة أسلحة عسكرية جديدة، وتقضي بالحصول على صواريخ AIM-9X من صنع شركة "رايثيون" الأمريكية.

© REUTERS / Amir Cohen صفقة عسكرية جديدة في الجيش الإسرائيلي

وذكرت المجلة الإسرائيلية أن الصفقة العسكرية الإسرائيلية الجديدة تقدر بـ9.2مليون دولار، حيث سيحصل سلاح الجو الإسرائيلي على 11 صاروخ من نوع " AIM-9X Block II" وعلى 7 صواريخ من نوع "AIM-9X Block II+".

وأوردت المجلة الدفاعية الإسرائيلية أن كل من الإمارات وقطر ستحصلان على الصفقة نفسها، حيث من المقرر أن تشتري الإمارات حوالي 300 صاروخ من نوع "AIM-9X Block II"، وقطر ستشتري 30 صاروخ فقط من نوع النوع نفسه، فيما تشتري الدولتين الصاورخ من نوع "ה+".

يعد الصاروخ " AIM-9X Block II+" الأكثر تطوراً في مجال الأشعة تحت الحمراء، وقصيرة المدى والموجود في الجو، وصاروخ أرض-جو في العالم. تم تكوينه للتثبيت السهل على مجموعة واسعة من الطائرات الحديثة، بما في ذلك F-15، F-16، F / A-18، E / A-18G، F-22 و F-35 مقاتلا.