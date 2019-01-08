مطار هيثرو بلندن يستأنف الرحلات بعد تعليقها

وقالت الشرطة إنه جرى تعليق الرحلات الساعة 1705 بتوقيت غرينتش، وفقا لرويترز.

© REUTERS / NEIL HALL طائرة دون طيار تغلق مطار هيثرو في لندن

وشهد مطار جاتويك ثاني أكثر مطارات لندن ازدحاما، تعطلا شديدا، عندما شوهدت طائرات مسيرة خلال 3 أيام متعاقبة، في ديسمبر/كانون الأول، مما أدى إلى إلغاء نحو ألف رحلة أو تحويل مسارها، وتقطع السبل بنحو 140 ألف مسافر.

ونشر الجيش تقنية عسكرية لم يكشف عنها لحراسة المنطقة وطمأن المطار بأن المجال الجوي آمن بما يكفي للطيران.

ورد هيثرو وجاتويك بطلب دفاعات عسكرية مضادة للطائرات المسيرة بقيمة ملايين الجنيهات الاسترلينية.

وقال مطار هيثرو هذا الشهر إنه يعمل عن كثب مع السلطات ومنها الشرطة ويبحث في أمر التقنيات التي يمكنها التصدي لخطر الطائرات المسيرة.