رئيس الشاباك: هناك احتمال لتدخل أجنبي في الانتخابات الإسرائيلية

وذكرت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، الجنرال نداف أرغمان، يرى أن بلاده معرضة لاختراق سيبراني أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية للكنيست الإسرائيلي، خلال شهر أبريل/نيسان القادم.

© AP Photo / Gali Tibbon نتنياهو يطلب مواجهة "شهود الملك" في التهم الموجهة ضده بالفساد

وأفادت القناة العبرية بأن تصريحات الجنرال نداف أرغمان جاءت خلال محاضرة له في جامعة تل أبيب، أوضح من خلالها أن أجهزة الأمن العام في بلاده تستعد لأي محاولة لاختراق السابق الانتخابي للكنيست، مرجحا أن دولة أجنبية ستعمل على ذلك أثناء مجريات السباق الانتخابي.

وأوردت القناة العبرية أن إسرائيل مستعدة لأي تدخل أجنبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الهاكرز أو غيرها من محاولات الاختراق المعروفة لمجريات انتخابات الكنيست الإسرائيلي، ولأي محاولة للتأثير على الرأي العام الداخلي، وبأن بلاده لم تعرف سبب هذه المحاولة أو هدفها، حتى الآن، مدعيا أن تل أبيب مستعدة لمثل هذه الاختراقات للانتخابات.

ورغم ذلك، ادعى الجنرال نداف أرغمان أن هناك محاولة للتأثير السلبي على المسار الديمقراطي، وذلك بالتوازي مع إشارة القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن دان كواتس، رئيس المخابرات المركزية الأمريكية، قد كتب تقريرا للرئيس، دونالد ترامب، أكد من خلالها أن ثلاثة دول حاولت التأثير على الانتخابات النصفية للكونغرس، الشهر الماضي.

يشار إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قرر الدخول في انتخابات برلمانية، في التاسع من أبريل/نيسان المقبل.