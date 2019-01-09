محكمة مدغشقر تعلن فوز راجولينا برئاسة البلاد

أعلنت أعلى محكمة في مدغشقر أمس الثلاثاء فوز الرئيس السابق أندريه راجولينا برئاسة البلاد، رافضة اتهامات منافسه مارك رافالومانانا بحدوث تزوير.

وصدق جان إريك راكوتواريسوا رئيس المحكمة الدستورية العليا على نتائج الانتخابات بفوز راجولينا بنسبة 55.66 في المئة من الأصوات مقابل 44.35 في المئة لمنافسه رافالومانانا.

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وأطاح راجولينا، رجل الأعمال الشاب الذي يبلغ من العمر 44 عاما، برافالومانانا في انقلاب عام 2009، بحسب رويترز.

وكان الاثنان أعلنا أنهما سيقبلان بنتيجة التصويت في الجولة الثانية التي جرت في 19 ديسمبر/ كانون الأول، لكن بعدها طلب فريق رافالومانانا من المحكمة إلغاء النتائج وقدم أكثر من 200 شكوى بشأن عملية الاقتراع وفرز الأصوات.

وقال مراقبون تابعون للاتحاد الأوروبي إن الانتخابات كانت هادئة وإنهم لم يشاهدوا أي تزوير.

وكان راجولينا وبرافالومانانا حاضرين في المحكمة لدى إعلان النتيجة أمس الثلاثاء لكنهما غادرا دون أي تعليق.

ومدغشقر واحدة من أفقر الدول الأفريقية ويعيش نحو 80 في المئة من سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم.