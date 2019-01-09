ترامب يطلب تمويلا بقيمة 5,7 مليار دولار لبناء جدار مع المكسيك

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاب إلى الأمة الأربعاء تمويلا بقيمة 5، 7 مليارات دولار لبناء "حاجز فولاذي" على الحدود مع المكسيك.

وقال ترامب في خطاب متلفز إن هناك أزمة أمنية متنامية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، مضيفا "بناء على طلب الديموقراطيين سيكون حاجزا فولاذيا بدلا من جدار اسمنتي"،

وأضاف "في إطار مقاربة شاملة لأمن الحدود، طلب خبراء إنفاذ القانون 5، 7 مليار دولار من أجل بناء حاجز مادي".

وأشار ترامب في خطابه الذي بثه من داخل البيت الأبيض: "حدودنا الجنوبية هي بوابة الدخول لكميّات ضخمة من المخدّرات، بما في ذلك الميثافيتامين والهيرويين والكوكايين والفينتانيل"

وبعد أيام من التلميح إلى أنه قد يستخدم سلطاته الرئاسية لإعلان حالة الطوارئ باعتباره خطوة أولى نحو تمويل الجدار دون موافقة الكونغرس، بدا أن ترامب مستعد بدلا من ذلك لمواصلة البحث عن حل للمأزق مع الكونغرس.

ومن المقرر أن يزور ترامب الحدود الجنوبية الغربية يوم الخميس، ولم يتضح ما إذا كان لا يزال بإمكانه اختيار إعلان الطوارئ.

وجاءت تصريحات ترامب بعد 18 يوما من إغلاق جزئي للحكومة بسبب طلبه تمويلا لبناء الجدار، والذي قال إنه ضروري لمنع المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات.