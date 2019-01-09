الولايات المتحدة تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بالعقوبات ضد إيران بسبب التآمر

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بإضفاء الشرعية على العقوبات ضد أجهزة الاستخبارات الإيرانية للتأمر على القتل في أوروبا.

واشنطن — سبوتنيك. وكتب بومبيو في تغريدة على موقع "تويتر": "لقد قامت إيران وحزب الله بإرهاب أوروبا منذ عام 1979. لقد أعطت الإجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية اليوم لإيران إشارة واضحة إلى أن الإرهاب غير مقبول"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تؤيد بقوة العقوبات الجديدة وتعمل بالتوافق مع حلفائها الأوروبيين لمواجهة التهديد المشترك".

#Iran and Hizballah have terrorized Europe since 1979. By taking action today, European nations sent Iran a clear message that terrorism will not be tolerated. The U.S. strongly supports the new sanctions and stands with our European allies as we counter this common threat. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 8, 2019

وكان وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسون قد قال في تغريدة صباح يوم أمس الثلاثاء، "يوم هام للسياسة الخارجية الأوروبية، الاتحاد الأوروبي وافق للتو على فرض عقوبات ضد جهاز الاستخبارات الإيراني بسبب التخطيط لمؤامرات اغتيال على أراض أوروبية".

وأضاف الوزير الدنماركي:

هذه إشارة قوية من الاتحاد الأوروبي بأننا لن نقبل بمثل هذه التصرفات في أوروبا.

وكان رئيس جهاز الاستخبارات الدنماركية بورش أندرسن، قد اتهم الاستخبارات الإيرانية، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2018، بـ "التخطيط لاعتداء في كوبنهاغن على أشخاص يشتبه في انتمائهم لحركة تسعى لاستقلال منطقة الأحواز جنوب غربي إيران التي تسكنها غالبية ذات أصل عربي"، ولفت، وقتذاك، إلى أنه من أجل إحباط العملية، تم إغلاق الجسور والمواصلات البحرية إلى الدول المجاورة كألمانيا والسويد.

وفي اليوم التالي مباشرة أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، استدعاء السفير الدنماركي في طهران للاحتجاج على اتهامها بالتخطيط لاعتداء على الأراضي الدنماركية.