مجلس الشيوخ الأمريكي يحجب التصويت على قانون معاقبة حلفاء سوريا

وكان يجب أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون الذي يطالب باتخاذ إجراءات عقابية ضد روسيا ودول أخرى تساعد الحكومة السورية في يوم الثلاثاء. إلا أن المجلس لم يتمكن من بدء التصويت على مشروع القانون "بشأن تعزيز أمن أمريكا في الشرق الأوسط" لأن الموافقة على التصويت على مشروع القانون هذا لم يعلنها إلا 56 سيناتورا في حين يتطلب الأمر 60 صوتا على الأقل.

وكان الأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من المنتسبين إلى الحزب الديمقراطي أعلنوا رفضهم للتصويت على أي مشروع قرار أو قانون لا يهدف إلى وقف "الإغلاق الحكومي".

© AFP 2018 / LOUAI BESHARA مناظر عامة للمدن العربية - مدينة دمشق، سوريا 9 سبتمبر/ أيلول 2018

ويدعو مشروع القانون الذي تم تعليق التصويت عليه في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تثبيت شرعية العقوبات المفروضة على سوريا بموجب القرارات الرئاسية الأمريكية، ويطالب بوضع قيود على التعامل مع حلفاء سوريا الذين يمدون يد العون إلى الحكومة السورية وفي مقدمتهم روسيا وإيران.