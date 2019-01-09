دول الخليج في قائمة أوروبية سوداء

وضعت دولة أوروبية عددا من الدول الخليجية في قائمة سوداء واحدة.

ووضعت هولندا دول الخليج في قائمة سوداء خاصة بها حول الملاذات الضرييبة، حسب موقع International Advisor.

© Sputnik . Ali Hashem مستشار سابق لولي عهد أبو ظبي: لأسباب عدة لن تتخلى دول الخليج عن سوريا

ونشرت الحكومة الهولندية قائمة سوداء خاصة بالدول ذات الضرائب المنخفضة شملت 21 دولة، منها الكويت والسعودية والإمارات والبحرين وقطر.

واعتبرت الحكومة الهولندية القائمة الجديدة إجراء ضمن مكافحة التهرب الضريبي.

وسيتم استخدام القائمة لتنفيذ ضريبة اقتطاع مشروطة على الفوائد والعائدات اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2021، مما يعني أن الشركات المسجلة في الدول المدرجة في القائمة الهولندية ستدفع 20.5 % ضريبة على الفوائد والعائدات المستلمة من هولندا، وسيحول هذا دون تحويل الأموال إلى ملاذات ضريبية عبر هولندا.

ورغم أن القائمة الأوروبية للملاذات الضريبية يتم تحديثها في الربع الأول من 2019 إلا أن قائمة هولندا ستحدث كل عام.

وإذا أضاف الاتحاد الأوروبي على قائمتة التى تضم 16 مكانا، فستطبق هولندا عليها نفس التدابير القضائية، امتثالا لقائمة الاتحاد السوداء.