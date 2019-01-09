بيان: الاتحاد الأوروبي يضيف إيرانيين اثنين وإدارة الأمن الداخلي إلى قائمة الإرهاب

أضاف الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أفرادا إيرانيين ومؤسسة أمنية إيرانية لقائمته للإرهاب ردا على إحباط اعتداءات إرهابية في أوروبا اتهمت إيران بالوقوف وراءها.

القاهرة-سبوتنيك. وقال بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي إن "المجلس أضاف فردين إيرانيين بالإضافة إلى مديرية الأمن الداخلي بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية لقائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب ضمن رد المجلس على الهجمات التي جرى إحباطها مؤخرا على الأراضي الأوروبية".

يتبع…