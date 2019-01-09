حكم بالحبس 11 عاما على وزير الطاقة الإسرائيلي السابق بتهمة التجسس لحساب إيران

قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بالحبس على وزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لحساب إيران.

القاهرة-سبوتنيك. وقالت قناة "آي 24" الإسرائيلية إنه "صدر حكم بالحبس 11 عاما على الوزير السابق، غونين سيغيف، المتهم بالتجسس لحساب إيران، بعد توقيعه صفقة تتضمن الاعتراف بالجرم".

واتهم الوزير السابق بتزويد الإيرانيين بمعلومات استخباراتية تتعلق بصناعة الطاقة في إسرائيل، والمواقع الأمنية، والمباني والمسؤولين في الهيئات السياسية والأمنية الإسرائيلية.

اعتقل جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي (الشاباك) غونين سيغيف بتهمة التجسس لصالح إيران، في مايو/أيار من العام الماضي في غينيا بشبهة "مساعدة العدو في وقت الحرب والتجسس على إسرائيل وتقديم المعلومات للعدو". بحسب تقرير سابق للقناة العاشرة الإسرائيلية.

وكان سيغيف الذي كان وزيرا للطاقة والبنية التحتية في وقت سابق قد سجن سابقا لمدة 9 أيام في زنزانة انفرادية بتهمة تهريب مخدرات والتزوير والاحتيال التقرير ذاته.



