اتهامات للرئيس للترامب باحتجاز الأمريكيين "رهائن"

رفض النواب الديمقراطيون في الكونغرس الخطاب الذي ألقاه الرئيس دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، حول ضرورة تمويل الجدار الحدودي، محذرين من أن ترامب يحتجز الأمريكيين "كرهائن" للإغلاق الحكومي.

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي: "يجب أن يتوقف الرئيس ترامب عن احتجاز الشعب الأمريكي رهينة، ويجب أن يتوقف عن تصعيد الأزمة ويجب أن يعيد فتح الحكومة"، وذلك في ردها على خطاب ترامب الذي أعلن وصف فيه الموقف على الحدود الجنوبية بأنه "أزمة إنسانية وأمنية متزايدة".

© AP Photo / Jose Luis Magana قادة الحزب الديمقراطي يدعون ترامب إلى إنهاء الإغلاق الحكومي

وذكر الرئيس ترامب، في خطابه إلى الأمة من المكتب البيضاوي: "بناء على طلب الديموقراطيين سيكون حاجزا فولاذيا بدلا من جدار أ سمنتي "، مشيرا إلى أن الوضع على الحدود الجنوبية لبلاده يمثل "أزمة إنسانية وأمنية متزايدة".

وردت بيلوسي بالقول: "الرئيس استخدم لتوه المكتب البيضاوي لفبركة أزمة وإشاعة الخوف وصرف الانتباه عن الفوضى التي تعم إدارته"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وتابعت: "الحقيقة هي أن النساء والأطفال على الحدود لا يشكلون خطرا على الأمن، بل يشكلون تحديا إنسانيا، وهو تحد زادته استفحالا سياسات الرئيس القاسية وغير المثمرة".

من جانبه، قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، "الديموقراطيون والرئيس يريدون جميعا تعزيز الأمن على الحدود، لكننا في الوقت نفسه مختلفون في العمق مع الرئيس على الطريق الأكثر فعالية لفعل ذلك".

وكان ترامب قد حمل في خطابه، أمس، خصومه الديموقراطيين المسؤولية عن "الإغلاق الحكومي" الذي يشل منذ أكثر من أسبوعين قسما من الإدارات الفدرالية في البلاد، متهما هؤلاء بأنهم "يرفضون تمويل أمن الحدود".