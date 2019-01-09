بريطانيا تشكو نقصا في الأسلحة لمواجهة خصومها

أعلنت ذلك وزارة الدفاع البريطانية.

وذكر موقع الرصد العسكري أن وزارة الدفاع البريطانية زعمت أن القوات البريطانية لا تملك كميات كافية من الأسلحة والذخائر وخصوصا الصواريخ، لمواجهة الخصوم الكبار.

وكشف وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون أنه يرى ضرورة التشاور مع حلفاء بلاده لتزويد الجيش البريطاني بالمزيد من الأسلحة.

وقد توجه مدير التخطيط الاستراتيجي ويليام جيسيت إلى الولايات المتحدة لإجراء المشاورات مع المسؤولين الأمريكيين.

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ووفق مدير التخطيط الاستراتيجي فإن بريطانيا تنوي زيادة احتياطي الأسلحة بطريقتين أولاهما زيادة التمويل وثانيتهما وضع الوثيقة الاستراتيجية التي تحدد معدلات استخدام أفراد الجيش البريطاني للأسلحة والذخائر.