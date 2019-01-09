المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية يعتبر بوتين "هدية قيمة" للناتو

وقال بترايوس خلال مؤتمر "Raisina Dialogue" إن وصول بوتين إلى السلطة منح الحلف سببا للبقاء.

© AP Photo / Yves Logghe "الناتو" يمنح روسيا الفرصة الأخيرة

كما اقترح المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية على واشنطن أن تتحدى "النظام الجيوسياسي الجديد"، بما في ذلك بمساعدة حلف الناتو. وعلى الرغم من الانتقادات، التي وجهها الرئيس دونالد ترامب للحلف، إلا أن البيت الأبيض يواصل التخطيط لزيادة القوة العسكرية الأمريكية في أوروبا.

ودعا ترامب أعضاء الناتو مرارا إلى زيادة الإنفاق على الدفاع. ووفقا للقرار المتخذ في قمة بوخاريسف في عام 2014، فإن جميع الدول الأعضاء في الحلف يجب أن توصل حصة الإنفاق إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن وفقا لتقديرات الناتو في عام 2017، فقد وصلت إلى هذا المؤشر 6 بلدان فقط من أصل 29 دولة في الحلف.