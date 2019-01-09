ألمانيا تسلم هولندا سوريا مشتبه بتورطه في أعمال إرهابية

قضت المحكمة الإقليمية العليا في مقاطعة كوبلنتس الألمانية، اليوم الأربعاء، بتسليم مواطن سوري متهم بالتخطيط لهجوم إرهابي إلى هولندا.

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي للمحكمة "الدائرة الجنائية الأولى للمحكمة العليا في مقاطعة كوبلنتس قضت في 7 كانون الثاني/ يناير… باعتقال المواطن السوري، بهدف تسليمه لهولندا بناء على طلبها".

Germany to extradite Syrian terror suspect to Netherlands https://t.co/HeyAYHKDYG — Phil Gurski (@borealissaves) January 9, 2019

​وفي وقت سابق، أفيد بأن الشرطة في مدينة روتردام الهولندية احتجزت نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي أربعة أشخاص للاشتباه في تورطهم بأنشطة إرهابية. وفتح مكتب المدعي العام الهولندي تحقيقا.

وفي وقت لاحق، احتجزت شرطة مدينة ماينتس الألمانية احتجزت مواطنا سورياً يبلغ من العمر 26 عاماً مشتبه به بالتحضير لهجوم إرهابي. حيث من المفترض أن لديه صلات مع الأشخاص الأربعة المعتقلين في روتردام سابقا. إذ تعين على محكمة كوبلنتس العليا أن تبت بتسليمه إلى هولندا.