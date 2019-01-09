هذا ما حدث مع الكازاخيين العائدين من سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، اليوم الأربعاء، أن المواطنين الكازاخيين الذي تم ترحيلهم من سوريا اتخذوا قرارا طوعيا بالعودة إلى وطنهم، وكان بعضهم على استعداد لتحمل العقاب الجنائي.

أستانا — سبوتنيك. وقال رئيس المكتب الصحفي للخارجية، أيبك سمادياروف، لوكالة "سبوتتنيك": "سلم المواطنون الكازاخيون أنفسهم طواعية لما يسمى بـ"القوى الديمقراطية السورية" على الأراضي السورية، وبعد ذلك، وبمشاركة هيئاتنا الأمنية الخاصة والقنوات العسكرية عبر بلدان ثالثة، تم نقلهم إلى كازاخستان".

وأشار إلى أن هذه العملية ذات طبيعة إنسانية، مضيفا بأن "المواطنين الكازاخيين قرروا بأنفسهم العودة إلى ديارهم، وبعضهم كان مستعداً لتحمل عقوبات جنائية. وخرج عدد منهم ملبيين طلبات الأقارب ووسائل الإعلام، الذين بدورهم ناشدوا أجهزة الدولة في الجمهورية (من أجل عودتهم). ويجب ألا ننسى أيضا الأطفال الكازاخيين الذين وجدوا أنفسهم في منطقة الصراع المسلح في سوريا، ليس بمحض إرادتهم".

هذا ونشر تصريح الرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف، في وقت سابق من اليوم، على الموقع الرسمي للوزارة، حيث جاء فيه بأنه في 6 كانون الثاني/يناير، من هذا العام، ونتيجة لعملية إنسانية، قامت بها وكالات إنفاذ القانون ووزارة الخارجية، تم إجلاء 47 مواطناً كازاخستانيا، بينهم 30 طفلاً، من سوريا.