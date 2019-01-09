صادرات إيران غير النفطية تقفز لمستويات كبيرة

وشهدت صادرات إيران خلال هذه الفترة نمواً بنسبة 5,5 في المئة، مع احتساب المکثفات الغازیة، بینما سجلت نموا بنسبة 15 في المئة، من دون احتساب ذلك؛ وهو ما جاء، أمس الثلاثاء، في وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا".
وفيما يخص قطاع الزراعة، شهدت صادرات المحاصیل الزراعیة نموا قدره 7 في المئة، والتي تبلغ قيمتها ملياري و900 مليون دولار.
کما أن العراق يعد أهم شريك تجاري لإيران، بعد بلوغ نمو قدره 49 في المئة، في تورید السلع الإيرانية، تليه تركيا بنمو 22 في المئة، ثم أفغانستان بنمو 16 في المئة.
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