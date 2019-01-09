صادرات إيران غير النفطية تقفز لمستويات كبيرة

وشهدت صادرات إيران خلال هذه الفترة نمواً بنسبة 5,5 في المئة، مع احتساب المکثفات الغازیة، بینما سجلت نموا بنسبة 15 في المئة، من دون احتساب ذلك؛ وهو ما جاء، أمس الثلاثاء، في وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا".



© REUTERS / Grigory Dukor إيران: الانسحاب من الاتفاق النووي خيار مطروح لكن ليس الوحيد