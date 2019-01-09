ليبرمان: نتنياهو سقط أمام "حماس"

قال أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، إننا فشلنا في مواجهة حركة "حماس"؛ الكابينيت ونتنياهو خضعا للإرهاب.

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، الأربعاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، اعتبر أن حركة "حماس" نجحت في مواجهة الجيش الإسرائيلي، وحققت نجاحات كبيرة، حتى أنها حصلت على 30 مليون دولار من قطر، بموافقة من تل أبيب.

© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA بسبب قطر... ليبرمان يهاجم نتنياهو

ونقلت الصحيفة العبرية عن لسان أفيغدور، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أن سياسة إسرائيل تجاه حركة "حماس" فاشلة، وبأن بلاده خضعت لإرهاب الحركة الفلسطينية، وبأن تغني "حماس" بنجاحاتها يقابله فشل كبير للجيش الإسرائيلي وللسياسات الإسرائيلية تجاه حركة "حماس" وقطاع غزة بوجه عام.وصرح أفيغدور ليبرمان للصحيفة العبرية أن إطلاق ما يزيد عن 500 قذيفة وصاروخ من قطاع غزة على مناطق ومستوطنات غلاف غزة في العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، هو فشل عسكري كبير للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" وكذلك لنتنياهو.

يشار إلى أن أفيغدور ليبرمان قدم استقالته في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ردا على ما اعتبره الموقف الهزلي لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، تجاه حركة "حماس"، وإطلاق 500 قذيفة وصاروخ فلسطيني على مستوطنات قطاع غزة، وكذلك على استلام الحركة 30 مليون دولار من المساعدات القطرية.

وخرجت جُل وسائل الإعلام الإسرائيلية تؤكد أن تسليم قطر لـ"حماس" أموال المساعدات كان سببا في تقديم ليبرمان استقالته من منصبه كوزير للدفاع.