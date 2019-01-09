ترامب قد لا يذهب إلى دافوس إذا لم تنته أزمة الموازنة في الولايات المتحدة

موسكو — سبوتنيك. هذا وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في وقت سابق، أن الرئيس ترامب سوف يشارك في المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد في مدينة دافوس السويسرية، في الفترة من 22 إلى 25 كانون الثاني/يناير الحالي.
وأغلقت قطاعات كبيرة من الحكومة الاتحادية في 22 ديسمبر/ كانون الأول، بعدما وصل المشرعون والرئيس إلى طريق مسدود بشأن مطالب ترامب بناء جدار لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا.
ويطالب ترامب بأن أي تمويل لاستمرار عمل الحكومة الاتحادية، لابد وأن يشمل أيضا 5.6 مليار دولار للبدء في بناء جدار كلفته 23 مليار دولار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.
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