ترامب قد لا يذهب إلى دافوس إذا لم تنته أزمة الموازنة في الولايات المتحدة

صرح موظفين بالبيت الأبيض الأمريكي، اليوم الخميس، بأن الرئيس دونالد ترامب، قد لا يذهب إلى دافوس إذا لم تنته أزمة ميزانية الولايات المتحدة حتى 22 من كانون الثاني/يناير الحالي.

موسكو — سبوتنيك. هذا وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في وقت سابق، أن الرئيس ترامب سوف يشارك في المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد في مدينة دافوس السويسرية، في الفترة من 22 إلى 25 كانون الثاني/يناير الحالي.

© AP Photo / Jose Luis Magana قادة الحزب الديمقراطي يدعون ترامب إلى إنهاء الإغلاق الحكومي

في سياق متصل، ذكر كبير موظفي البيت الأبيض يوم الأحد أن إغلاق الحكومة الاتحادية الأمريكية الذي يدخل حاليا أسبوعه الثالث قد "يستمر لفترة أطول كثيرا".

وأغلقت قطاعات كبيرة من الحكومة الاتحادية في 22 ديسمبر/ كانون الأول، بعدما وصل المشرعون والرئيس إلى طريق مسدود بشأن مطالب ترامب بناء جدار لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا.

ويطالب ترامب بأن أي تمويل لاستمرار عمل الحكومة الاتحادية، لابد وأن يشمل أيضا 5.6 مليار دولار للبدء في بناء جدار كلفته 23 مليار دولار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.