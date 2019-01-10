محامي ترامب: الرئيس لن يجيب عن أي أسئلة أخرى من المحقق مولر

قال رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن الفريق القانوني لترامب أبلغ المحقق الخاص روبرت مولر بأن الرئيس الأمريكي لن يجيب عن أي أسئلة أخرى في التحقيق الخاص بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

كان ترامب قد سلم أجوبة مكتوبة على أسئلة من مولر في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

© AP Photo / Andrew Harnik دعوات لاحتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة لحماية "تحقيق مولر"

وفي مقابلة مع رويترز قال جولياني إن مولر أثار احتمال إرسال أسئلة أخرى لمتابعة التحقيق لكن الفريق القانوني للرئيس أبلغ المحقق الخاص قبل عيد الميلاد بأن ترامب لن يجيب.

وتابع جولياني أنه لم تحدث أي اتصالات منذ ذلك الحين بين فريق محاميي ترامب وفريق مولر.

وقال جولياني لرويترز "بالنسبة إلينا كل شيء انتهى… لسنا مقتنعين بأن لديهم أسئلة لا يعرفون إجاباتها".