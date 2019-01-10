كيم جون أون يعلن أنه سيبذل جهدا لجعل اجتماعه الثاني مع ترامب فعالا

أعلن الرئيس الكوري الشمالي، كيم جون أون، اليوم الخميس، أنه سيبزل الكثير من الجهد لجعل اجتماعه الثاني مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فعالا.

بكين — سبوتنيك. ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن الزعيم الكوري الشمالي قوله خلال لقائه الرئيس الصيني شى جين بينغ: "ستلتزم كوريا الشمالية بسياسة نزع السلاح النووي، وستحل مشكلة شبه الجزيرة من خلال الحوار، وستبذل جهودا حتى يتم تحقيق النتائج خلال القمة الثانية لجمهورية كوريا الشمالية — الولايات المتحدة، والتي ستحصل على موافقة المجتمع الدولي".

هذا ويزور الزعيم الكوري الشمالي الصين في الفترة من 7 إلى 10 كانون الثاني/يناير الجاري.

© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool كيم جونغ أون: مستعد للقاء ترامب في 2019 (فيديو)

في أول قمة بينهما، اتفق ترامب وكيم على العمل باتجاه نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية. لكن ذلك جاء في اتفاقية مبهمة لم تتطرق إلى التفاصيل.

وتضغط الولايات المتحدة على كوريا الشمالية لنزع أسلحتها النووية قبل أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

بدوره، يطالب كيم، الذي حكمت عائلته كوريا الشمالية بيد من حديد على مدى 70 عاما، بالحصول على امتيازات اقتصادية فورا وإنهاء الحرب بين الكوريتين التي دارت بين العامين 1950 و1953 رسميا.