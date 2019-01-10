ترامب: لقائي مع قادة الحزب الديمقراطي مضيعة للوقت

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، لقائه بالقيادات الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي حول موضوع تأمين الحدود، بالمضيعة للوقت.

واشنطن — سبوتنيك. وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة على موقع "تويتر": "خرجت للتو من لقاء تشاك [شومر] ونانسي [بيلوسي]، مضيعة مطلقة للوقت. أنا سألت ماذا سيحدث بعد 30 يوما إذا أتممت كل شيء بسرعة [تعليق العمل في بعض الدوائر الفدرالية]، هل ستوافقون على تأمين الحدود الذي يتضمن الجدار أو الحاجز الفولاذي؟ "، مضيفا "نانسي قالت "لا"، فقلت أنا إلى اللقاء، فلا يعمل شيء أخر".

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2019

هذا وأكد القيادي الديمقراطي، تشاك شومر، على تغريدة ترامب، مشيرا إلى أن الاجتماع لم يدم طويلا.

حيث قال شومر للصحفيين:

مع الأسف، وقف الرئيس ثم غادر المكان. سأل بلوسي، هل توافقين على حائطي؟ فقالت لا، وقف وقال، إذا لا يوجد شيء للمناقشة. وغادر المكان.

هذا وأعلن ترامب، في وقت سابق، أنه بما أن الكونغرس لم يقر الميزانية لعدة أسابيع، فإنه يستطيع إعلان حالة الطوارئ في البلاد، و"بسرعة كبيرة" وبسلطته الخاصة، سيتم بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

هذا وأغلقت قطاعات كبيرة من الحكومة الاتحادية في 22 ديسمبر/ كانون الأول، بعدما وصل المشرعون والرئيس إلى طريق مسدود بشأن مطالب ترامب بناء جدار لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا.

ويطالب ترامب بأن أي تمويل لاستمرار عمل الحكومة الاتحادية، لا بدَّ وأن يشمل أيضا 5.6 مليار دولار للبدء في بناء جدار كلفته 23 مليار دولار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.