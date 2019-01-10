مصر: القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة هجرة غير شرعية قرب السلوم

واصلت القوات البحرية المصرية تنفيذ عددا من المهام فى تأمين وحماية السواحل البحرية المصرية ودعم أعمال البحث والإنقاذ على كافة الاتجاهات الاستراتيجية،

وبحسب بيان صادر عن الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية تلقت "سبوتنيك" نسخة منه أمس الأربعاء نجحت إحدى الوحدات البحرية فى إحباط محاولة هجرة غير شرعية فى اتجاه السواحل المصرية قرب السلوم.

وجاء في البيان أنه بعد إكتشاف عائمة سريعة قادمة من الجانب الليبي تحمل عددا من الأفراد، على الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بالتعامل مع المركب وتم دفع وحدة بحرية سريعة لمطاردة العائمة والقبض عليها.

وأضاف البيان أنه قد وُجِد على متن المركب ٢٩ فردا من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية وجرى اقتيادهم لمرسى السلوم لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.