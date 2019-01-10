القائم بأعمال رئيس البنتاغون يستخدم لفظا نابيا في الإشارة لمقاتلة "إف-35"

وتخص انتقادات باتريك شاناهان، القائم بأعمال رئيس البنتاغون، تصنيع مقاتلات "إف-35".

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بأن القائم بأعمال وزير الدفاع عبر عن استيائه من هذه الطائرة مستخدما لفظا نابيا، وأشار إلى أن شركة "لوكهيد مارتن" لا تعرف كيف تنفذ مشروع إنشاء طائرة "إف-35".

وقد أشار شاناهان حين تولى منصب نائب وزير الدفاع إلى فشل شركة "لوكهيد مارتن" في صنع مقاتلة الجيل الخامس.

© AP Photo / Evan Vucci باتريك شاناهان

وذكرت الصحيفة أن القائم بأعمال رئيس البنتاغون يرى أنه بإمكان شركة "بوينغ" أن تحقق النجاح لو أسندت مهمة صنع مقاتلة الجيل الخامس الخفية لها.

وتجدر الإشارة إلى أن شاناهان عمل في شركة "بوينغ" خلال 31 عاما.

ويتولى شاناهان اختصاصات وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1 يناير/كانون الثاني 2019.