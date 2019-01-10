وزير الدفاع النرويجي يتنبأ بحرب في أوروبا مع روسيا

وقال فرانك باكي ينسين، وزير الدفاع النرويجي، في كلمة له أمام الجمعية العسكرية النرويجية إن التطورات التي تشهدها منطقة محيطة بالنرويج تدل على احتمال نشوب نزاع مسلح بين دول تقع في أوروبا.

وألمح الوزير النرويجي إلى احتمال نشوب الحرب بين دول تنتمي إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا بقوله إن المواجهة التي بدأت بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا تترك أثرها المباشر على أمن النرويج وحلفائها من الأعضاء في الناتو.

وقد قالت صحيفة "ذي ديلي إكسبرس"، في وقت سابق، إن التوتر بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى نشوب الحرب العالمية الثالثة.

© Sputnik . Vladimir Sergeyenko قوات الدفاع الجوي الروسية في القرم

واستعادت القرم الهوية الروسية في عام 2014 بمشيئة سكانها الذين رفضوا الانقلاب الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف والذي وصل بطريقه معادون لروسيا إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية.

وأثار قرار أهالي القرم حفيظة الغرب الذي تعمد وصف عودة القرم إلى أحضان روسيا بأنها خطوة عدوانية.