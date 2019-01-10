بعد يوم من زيارة بومبيو... وزير النفط الإيراني يصل إلى بغداد

وصل وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة إلى العراق، اليوم الخميس 10 يناير / كانون الثاني الجاري، لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين.

وتأتي زيارة وزير النفط الإيراني لبغداد بعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للعراق.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية عاصم جهاد، إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النفط والطاقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

ولفت جهاد إلى أن الجانبين سيعقدان اجتماعا لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن جدول الزيارة يشمل لقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال التلفزيون العراقي إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التقى برئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بغداد، أمس الأربعاء.