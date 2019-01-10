بلد عربي ضمن قائمة الأكثر حيازة للأسلحة

أفاد تقرير بأن عدد الأسلحة النارية الموجودة في حوزة المدنيين والعسكريين في العالم يتجاوز مليار قطعة.

وتوجد 85 في المائة (857 مليون قطعة) في حوزة المدنيين.

وبينت الدراسة التي أجرتها منظمة "سمول ارمس سورفي" السويسرية أن حصة الأسد من الأسلحة المرخصة موجودة في حوزة الأمريكيين — 393.3 مليون قطعة. ويليهم الهنود الذين يملكون 71.1 مليون قطعة سلاح، والصينيون الذين يملكون 49.7 مليون قطعة.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى أيضا في نصيب الفرد من الأسلحة حيث يملك 100 شخص من سكان الولايات المتحدة 120.5 قطعة سلاح.

وحلت اليمن في المرتبة الثانية (52.8). وتقاسمت صربيا والجبل الأسود المرتبة الثالثة (39.1).

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ويقدّر التقرير حصة 100 شخص من سكان روسيا بـ12.2 قطعة سلاح.