روحاني متحديا واشنطن: نعتزم إطلاق أقمار صناعية خلال الأسابيع المقبلة

رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني تحذيرا أمريكيا، اليوم الخميس، من إطلاق مركبات فضائية وإجراء اختبارات صاروخية، مشددا على أن بلاده ستطلق مركبات فضائية خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في ذکرى وفاة آیة الله هاشمي رفسنجاني، حسبما ذكرت وكالة تسنيم: "نحن فخورون بصواريخنا الدفاعية وسوف نطلق أقمارا صناعية في الأسابيع المقبلة عن طريق صواريخ محلية الصنع".

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، وجه تحذيرا استباقيا لإيران من المضي قدما في ثلاث عمليات مزمعة لإطلاق صواريخ إلى الفضاء قال إنها تنتهك قرار مجلس الأمن لأنها تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر والعقوبات التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.