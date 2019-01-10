القبض على 28 مجرما من 14 دولة في تايلاند

ألقت السلطات في تايلاند القبض على 28 مجرما يحملون 14 جنسية مختلفة، مدرجين في النشرة الحمراء للمطلوبين على قاعدة بيانات الشرطة الدولية "إنتربول".

ووفقا لما جاء في تقارير صحفية، قامت بمهمة الاعتقالات، قوة خاصة حديثة المنشأ تهدف إلى تخليص البلاد من المجرمين الأجانب.

وقال رئيس شرطة الهجرة سوراتشات هاكبارن: "لن نسمح للسيئين بأن يجعلوا تايلاند ملاذا آمنا لهم بعد الآن. نريد فقط الأشخاص الجيدين".

© REUTERS / SOCIAL MEDIA تايلاند تعلن اتخاذ إجراء "أممي" مع الفتاة السعودية الهاربة

المقبوض عليهم معظمهم من الذكور، وهم مطلوبون في بلدانهم بسبب مجموعة متنوعة من الجرائم، بينها القتل وجرائم عابرة للحدود وجرائم جنسية واحتيال وجرائم متعلقة بالمخدرات.

ومن بين من تم القبض عليهم في تايلاند، مواطنون من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا واستراليا وروسيا والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا والمجر.

ومن المقرر أن يتم ترحيل المقبوض عليهم إلى بلدانهم الأصلية بمجرد الانتهاء من قضاياهم الجنائية في تايلاند.