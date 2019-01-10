القبض على 28 مجرما من 14 دولة في تايلاند

ووفقا لما جاء في تقارير صحفية، قامت بمهمة الاعتقالات، قوة خاصة حديثة المنشأ تهدف إلى تخليص البلاد من المجرمين الأجانب.
وقال رئيس شرطة الهجرة سوراتشات هاكبارن: "لن نسمح للسيئين بأن يجعلوا تايلاند ملاذا آمنا لهم بعد الآن. نريد فقط الأشخاص الجيدين".
ومن بين من تم القبض عليهم في تايلاند، مواطنون من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا واستراليا وروسيا والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا والمجر.
ومن المقرر أن يتم ترحيل المقبوض عليهم إلى بلدانهم الأصلية بمجرد الانتهاء من قضاياهم الجنائية في تايلاند.
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