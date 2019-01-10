كل صاروخ لهذا النظام يصيب هدفه

وأكد الاختبار كفاءتها القتالية وأتاح لقادة القوات المسلحة الصينية أن يعربوا عن تقديرهم لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات هذه.

وكشف مصدر عسكري أن الصين أجرت الاختبار النهائي لمنظومة صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وتضمن الاختبار إطلاق صاروخ "48إن6يي"، وهو صاروخ خاص بمنظومة "إس-400"، على هدف جوي يطير بسرعة 600 متر في الثانية.

وتم تدمير الهدف على بعد يقارب 250 كيلومترا.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الجيش الصيني أجرى الاختبار الابتدائي لمنظومة "إس-400" في بداية ديسمبر الماضي. وتضمن الاختبار إطلاق صاروخ اعتراضي على هدف يمثل الرأس الحربي للصاروخ البالستي. وتم إسقاطه.

وأعرب قادة جيش التحرير الوطني الصيني عن تقديرهم لقدرات منظومة "إس-400".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إنهم اقتنعوا بأن منظومة "إس-400" لا مثيل لها في العالم.

© Sputnik . Sergei Malgavko منظومة الدفاع الجوي "إس-400"

وأصبحت الصين أول دولة أجنبية اقتنت منظومة "إس-400". ثم تعاقدت تركيا والهند على شراء منظومات "إس-400" من روسيا.

وخصصت منظومة "إس-400 تريومف" لاعتراض أي هدف جوي على أي ارتفاع.